Адвокат Князев объяснил, почему супруга Шатунова торопится с оформлением наследства певца

Адвокат Андрей Князев считает, что супруга покойного солиста «Ласкового мая» Юрия Шатунова торопится с оформлением наследства вовсе не напрасно.
Князев рассказал, что у претендентов на наследство Шатунова есть полгода на то, чтобы оформить все необходимые процедуры, и чем раньше это будет сделано, тем лучше. Для супруги певца, Светланы Шатуновой, нет смысла ждать шесть месяцев, иначе могут возникнуть проблемы.
«Чем раньше, тем лучше. Зачем ей ждать полгода? Сложности могут быть. Бывает, что появляются те, кто ему давал в долг. Могут появиться реальные или нереальные внебрачные дети. Может, кто-то сейчас в командировке и не знает, что Шатунов умер. Поэтому и дается шесть месяцев», — рассказал Князев в беседе с порталом «BLITZ+».
Напомним, российский певец, бывший солист группы «Ласковый май» Юрий Шатунов скончался в возрасте 48 лет 23 июня. По предварительным данным, исполнитель умер после обширного инфаркта в карете скорой помощи.