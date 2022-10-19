Адвокат Карабанов предложил способы решения проблем с выплатой кредитов

Практический каждый житель России является заемщиком. Как в нынешние тревожные времена справиться с выплатой по кредитам и ипотеке, дал рекомендации глава Московской коллегии адвокатов «Карабанов и Партнеры», кандидат юридических наук Александр Карабанов.
Во-первых, у граждан должен быть план «А», который позволяет грамотно оценить свои финансовые возможности. Он также предполагает наличие денежной подушки безопасности из средств, рассчитанных на три ежемесячных платежа, рассказал эксперт в беседе с Общественной Службой Новостей.
После него можно приступить к реализации плана «Б». Однако перейти к нему могут лишь россияне, имеющие дополнительные накопления, предупредил Карабанов.
«Им можно задуматься о досрочном или хотя бы частичном погашении кредита. Это будет неоценимым вкладом в семейную экономику», — отметил он.
Если у заемщика нет накоплений и подушки безопасности, и гражданин не может досрочно погасить платеж, то следует перейти к плану «В». В его рамках специалист предлагает сделать реструктуризацию долга в другом банке или вовсе поменять квартиру на более доступную.
Между тем российское правительство продлило действие льготной программы семейной ипотеки. Воспользоваться ее условиями можно до 1 июля 2024 года при рождении ребенка до конца следующего года, пишет «ФедералПресс».