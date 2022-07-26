Адвокат Карабанов объяснил трудности привлечения преследователей женщин к ответственности

«К сожалению, у нас нет опыта законодательства европейских стран, где в таких случаях выдается так называемый охранный орден. Это мера безопасности, которая запрещает тому или иному человеку, кто был уличен в психологическом или психическом насилии, приближаться к определенному кругу людей (перечень определен ордером) на определенное расстояние», — отметил Карабанов.