Адвокат Карабанов объяснил трудности привлечения преследователей женщин к ответственности

Мужчины, которые преследуют женщин в России, чаще всего остаются безнаказанными, так как законодательство РФ не позволят привлечь их к ответственности, пояснил кандидат юридических наук, глава Московской коллегии адвокатов «Карабанов и партнеры», адвокат Александр Карабанов.
Обычно преследователями становятся бывшие парни, мужья или поклонники. Они оказывают на женщин психологическое давление, запугивают, нападают на близких. Как либо защитить гражданок представители правоохранительных органов не могут, так как не имеют для этого полномочий, передает Общественная Служба Новостей.
«К сожалению, у нас нет опыта законодательства европейских стран, где в таких случаях выдается так называемый охранный орден. Это мера безопасности, которая запрещает тому или иному человеку, кто был уличен в психологическом или психическом насилии, приближаться к определенному кругу людей (перечень определен ордером) на определенное расстояние», — отметил Карабанов.
Он указал на серьезные недостатки российского законодательства в этой сфере. Юрист предложил ввести в России охранные ордера.