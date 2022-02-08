Адвокат Гордон призналась, что Костенко вынуждена выплачивать алименты за Тарасова

Адвокат Гордон призналась, что Костенко вынуждена выплачивать алименты за Тарасова Новости
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Адвокат семьи Тарасовых Екатерина Гордон рассказала о ситуации с выплатой алиментов в семье. Правозащитница призналась, что супруга футболиста, модель Анастасия Костенко вынуждена отдавать деньги из личного кармана для дочери супруга от первого брака.

Гордон рассказала, что к ней однажды пришла беременная Костенко и попросила помочь ей уменьшить размер выплат Тарасова для его дочери Ангелины. По словам модели, сейчас спортсмен уже не занимается профессионально футболом и это очень сильно сказалось на его доходах.

«Не могу позволить себе это делать и переживаю, а как будет дальше. У нас планы, к примеру, уже трое детей. При этом его поливают грязью и не дают общаться с ребенком», — пересказала слова Костенко Гордон в шоу «Сама Меньшова» на YouTube.

Также адвокат добавила, что бывшая супруга Тарасова — Оксана Пономаренко — в свое время получила достойное обеспечение от него. И если бы спортсмен не хотел общаться с ребенком, то она не стала бы помогать ему.

Ранее пользователи Сети усомнились в словах Костенко о чрезмерно больших алиментах первой дочери Тарасова, так как накануне модель и спортсмен устроили шикарное празднование дня рождения их общей дочери. Весь дом был украшен огромными шарами, также родители пригласили аниматоров и заказали гигантский торт, передает «Царьград».


 
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