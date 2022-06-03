Адвокат Эмбер Херд рассказала о суде: “Команда Джонни Деппа демонизировала Эмбер и скрыла улики”

Эмбер Херд

Адвокат Эмбер Херд Элейн Бредехофт рассказала о сокрытии ряда доказательств в ходе суда между Херд и Джонни Деппом. По ее словам, у Эмбер Херд было больше улик, доказывающих вину Деппа, чем рассмотрел суд.

Бредехофт отметила, что благодаря уликам, которые не были представлены в суде, британский суд признал Джонни Деппа виновным в насилии над Эмбер. У нас было огромное количество доказательств, которые были представлены в суде в Великобритании, но в этот раз были скрыты. В британском суде, когда очередь дошла до этих доказательств, Эмбер выиграла, а мистер Депп проиграл. Бредехофт также заявила, что команда Джонни Деппа “демонизировала” ее подопечную. Какие уроки извлекла из этого команда Деппа? Что надо демонизировать Эмбер и скрывать улики. Адвокат отметила, что на решение присяжных повлияло также “однобокое” мнение общественности об этом процессе, которое было распространено в соцсетях: большинство пользователей активно поддерживали Джонни Деппа.

Как они могли не поддаться этому влиянию? Каждый вечер они уходили домой. У них есть семьи, а члены семьи пользуются социальными сетями. Все это не могло не повлиять на их решение, — сказала она.

Напомним, ранее суд присяжных вынес вердикт в пользу Джонни Деппа: Эмбер Херд признали виновной в клевете и обязали выплатить 15 млн долларов. Один из пунктов иска самой Эмбер суд также удовлетворил и обязал Деппа выплатить Херд компенсацию в размере 2 млн долларов.

Бредехофт подтвердила намерение Эмбер Херд подать апелляцию. У нее есть для этого веские основания. Кроме того, она отметила, что Эмбер не в состоянии выплатить Деппу компенсацию в размере 15 млн долларов.

Сама Эмбер прокомментировала решение суда в соцсетях и заявила, что она очень разочарована и обеспокоена тем, как итоги суда повлияют на других женщин, оказавшихся в подобной ситуации.