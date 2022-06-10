Адвокат Джонни Деппа назвала слухи о романе с актером “сексистскими”

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Камила Васкес

Адвокат Камилла Васкес, которая защищала Джонни Деппа во время его суда с Эмбер Херд, прокомментировала слухи о романе с актером и назвала их “сексистскими”.

Она отметила, что многие сочли ее отношения с подзащитным “непрофессиональными”.

Это очень неэтичное обвинение. Это сексизм. Я просто делала свою работу, но эти слухи очень разочаровали меня. Мне очень не понравился тот факт, что некоторые СМИ поддержали это и заявили, что мое общение с Джонни, который стал моим близким другом, было неуместным и непрофессиональным, — рассказала она изданию People. Когда я говорю “мы”, я подразумеваю не только себя и Джонни. Я подразумеваю всю команду, работавшую с нами. Она добавила, что является “очень тактильным человеком”, поэтому объятия с актером не говорят о романе. Я кубинка и колумбийка. Я очень эмоциональный и тактильный человек, я часто со всеми обнимаюсь и не собираюсь прекращать это делать, — заявила она и добавила, что очень хотела поддержать Джонни.

Этот человек боролся за свою жизнь. Когда я видела, как ему изо дня в день приходится сидеть и слушать самые ужасные обвинения, это просто разбивало мне сердце. И если я могла хоть как-то утешить его, то делала это: я держала его за руку и давала ему понять, что мы рядом и будем бороться за него, потому что он это заслужил. Васкес отметила, что счастлива в отношениях со своим бойфрендом.

Суд между Джонни Деппом и Эмбер Херд завершился в пользу актера: Херд обязали выплатить 15 млн долларов компенсации.

После успешного завершения судебного процесса Камилла Васкес получила повышение: она стала партнером в адвокатской фирме, в которой работала.