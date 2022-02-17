Адвокат Добрынин опроверг новость о грубом задержании политолога Соловья

Политолог Валерий Соловей и его сын в ходе допроса ответили на все вопросы, после чего их отпустили под подписку о неразглашении данных предварительного следствия.

Накануне в доме Соловья прошли обыски. Они связаны с уголовным делом, возбужденным осенью прошлого года по статье о распространении ненависти и вражды, уточнил адвокат политолога Алексей Добрынин в интервью «Звезде».

«После этого попросили проехать в Следственный комитет для допроса в качестве свидетеля. СМИ написали, что его задержали, никто его не задерживал, спокойно попросили проехать», — пояснил адвокат.

Добрынин подтвердил, что Соловей покинул следственные органы в роли свидетеля. По словам адвоката, в настоящее время нельзя с уверенностью говорить, против кого конкретно возбуждено уголовное дело.

Обыски в квартире Соловья прошли утром 16 февраля. Правоохранители пробыли в доме политолога с 07:30 до 15:30 и изъяли всю технику, передает RT.

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