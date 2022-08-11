Адвокат Добровинский назвал комплиментом иск в свой адрес от певицы Успенской

Звездный адвокат Александр Добровинский отреагировал на появившуюся в СМИ информацию о подаче иска к нему от певицы Любови Успенской.
Александр Добровинский впервые прокомментировал слухи о подаче многократной обладательницей премии «Шансон года» искового заявления в его адрес. Слова адвоката приводит Telegram-канал «Звездач».
«Я считаю, что это большой комплимент, спасибо Любови! Человек, который боится, а ей грозит, в связи с тем делом, которое я веду, до пяти лет лишения свободы, должен что-то такое изыскать, чтобы сказать. Я думаю, что госпожа Успенская пошутила или наврала», — заявил Дубровинский.
Ранее СМИ писали, что Успенская подала иск на адвоката за клевету. По неофициальным данным, артистка осталась недовольна тем, что юрист оболгал ее.