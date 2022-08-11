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Адвокат Добровинский назвал комплиментом иск в свой адрес от певицы Успенской

Адвокат Добровинский назвал комплиментом иск в свой адрес от певицы Успенской
Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Звездный адвокат Александр Добровинский отреагировал на появившуюся в СМИ информацию о подаче иска к нему от певицы Любови Успенской.

Александр Добровинский впервые прокомментировал слухи о подаче многократной обладательницей премии «Шансон года» искового заявления в его адрес. Слова адвоката приводит Telegram-канал «Звездач».

«Я считаю, что это большой комплимент, спасибо Любови! Человек, который боится, а ей грозит, в связи с тем делом, которое я веду, до пяти лет лишения свободы, должен что-то такое изыскать, чтобы сказать. Я думаю, что госпожа Успенская пошутила или наврала», — заявил Дубровинский.

Ранее СМИ писали, что Успенская подала иск на адвоката за клевету. По неофициальным данным, артистка осталась недовольна тем, что юрист оболгал ее.

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