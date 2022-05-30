Адвокат Добровинский будет защищать в суде хозяйку собаки, которую ударила Успенская

Известный адвокат Александр Добровинский высказался о скандале, произошедшем между певицей Любовью Успенской и ее соседкой, собаку которой избила артистка.
Добровинский рассказал, что вместе с ним защищать интересы пострадавшей будет юрист Нирей Раппопорт. Подзащитные — дизайнер Анна Кауфман и владелица питомца Юлия.
«Сейчас мы решаем вопрос о том, будем ли мы говорить о жестоком обращении с животными. Или это защита чести и достоинства, или что-то еще вполне возможно», — цитирует Добровинского ФАН.
Адвокат напомнил заявление Успенской, согласно которому она якобы пострадала от укуса трехмесячного бульдога. Он подчеркнул, что щенок «умещается на ладони». Кроме того, жертвой певицы стало другой питомец — довольно старая собака, которая практически не ходит.
На данный момент они ожидают заключение ветеринара, который устанавливает объем повреждений. Слова врача позволят оценить действия шансонье со стороны возможности уголовной ответственности.
Напомним, ранее в Сети распространился видеоролик, на кадрах которого Успенская обрушивается с нецензурными оскорблениями на свою соседку. Сама певица уже прокомментировала данный инцидент. Она утверждает, что не виновата в произошедшем скандале.