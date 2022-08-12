Адвокат Бритни Спирс призвал Кевина Федерлайна уважать частную жизнь певицы: “Мы не потерпим издевательств”

Бритни Спирс

Адвокат Бритни Спирс Мэтью Розенгарт прокомментировал конфликт певицы с бывшим мужем Кевином Федерлайном и призвал его уважать частную жизнь бывшей жены.

Так, ранее Федерлайн опубликовал в инстаграме* несколько видео из семейного архива, в которых Бритни Спирс общается с сыновьями на повышенных тонах, поскольку они, по ее мнению, ведут себя некультурно. Во время ссор певицу на видео снимал один из сыновей.

Бритни преданно поддерживала своих детей, и она очень их любит. Осознает он это или нет, но мистер Федерлайн не только нарушил частную жизнь и унизил достоинство матери своих детей, но и подорвал права своих детей, чью частную жизнь он должен защищать, — цитирует адвоката издание People.

Опрометчивое решение господина Федерлайна опубликовать старое видео с детьми было жестоким и абсурдным. Это было отвратительно. Помимо того, что он унизил себя и нарушил социальные нормы, теперь он также создал для себя различные юридические проблемы, в том числе нарушил законы о киберпреследовании и киберзапугивании. Юрист добавил, что работает над тем, чтобы подобные инциденты не повторялись в будущем.

Мы работаем с Instagram*, чтобы убедиться, что господин Федерлайн придерживается его правил, и изучаем, какие меры можем принять против него. А пока, как сказала сама Бритни, все, что происходит между ней и ее мальчиками, должно оставаться личным. Мы призываем господина Федерлайна действовать порядочно и прекратить публичное обсуждение личных вопросов, поскольку это никому не выгодно. Для меня было честью работать с Бритни, отстранить ее отца от должности опекуна, помочь ей обрести свободу и достоинство, а также помогать защищать ее от издевательств, которым она подвергалась в прошлом. Мы не потерпим издевательств. Ссора Бритни Спирс и ее бывшего супруга началась после того, как Кевин Федерлайн дал интервью, в котором рассказал, что его сыновья не хотят общаться с матерью. Мальчики решили, что пока не будут с ней видеться. С момента их последней встречи прошло уже несколько месяцев. Они пытались не осуждать ее, но я знаю, что иногда бывает очень тяжело находиться в таком положении, — заявил он.

Кроме того, Федерлайн поддержал отца Бритни Спирс, под опекой которого певица находилась с 2008 года, и заявил, что Джеймс Спирс спас своей дочери жизнь.

Сама же певица обвиняла отца и других членов своей семьи в том, что они полностью контролировали ее жизнь и финансы, нарушая ее права.

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