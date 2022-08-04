Адвокат Багатурия высказался о возможной конфискации имущества Урганта и Хаматовой

Адвокат Вадим Багатурия прокомментировал возможную конфискацию имущества артистов Ивана Урганта и Чулпан Хаматовой.
Багатурия в беседе с журналистами заявил, что даже в случае установления фактов неуплаты налогов Хаматова и Ургант вряд ли останутся без своих домов.
«Чтобы возбудить уголовное дело — нужно доказать, что точно была неуплата налогов, и тогда на имущество будет наложен арест. Но у человека, который попал под уголовное преследование, есть возможность закрыть вопрос, просто уплатив сумму, которую ему насчитали. Тогда не будет уголовной ответственности и никаких последствий», — цитирует его blitz+.
Ранее депутат ГД Иван Сухарев призвал генпрокурора РФ Игоря Краснова инициировать проверку Хаматовой, Урганта и юмориста Максима Галкина на предмет уплаты налогов. Сухарев также усомнился в источниках заработка денег, на которые была куплена недвижимость артистов.