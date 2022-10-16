Адвокат Астахов рассказал, как живет семья оперного певца Дмитрия Хворостовского

Семья покойного оперного певца Дмитрия Хворостовского в настоящее время проживает в Лондоне. Об этом в беседе с журналистами «АиФ» заявил адвокат Павел Астахов.
По словам юриста, он старается поддерживать связь с родственниками певца и оказывает всяческую поддержку. Несмотря на то, что общение с семьей Хворостовского уже не такое, как было раньше, стороны поздравляют друг друга по праздникам.
Астахов также пытался помочь отцу Хворостовского с лечением глаз, но, как отмечается, у его родителей точно такой же характер, как и у оперного певца, поэтому «навязывать помощь было очень сложно».