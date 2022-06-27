Advance: попытка Запада разрушить российскую экономику обернулась фиаско

Санкции против РФ привели к тому, что Европа испытывает сильную нехватку энергоносителей — нефти, газа, даже угля. Как результат — резки рост цен на ресурсы, и в этой ситуации Москва зарабатывать даже больше, чем прежде. Таким образом, попытки ударить по России с точки зрения экономики и доходов от экспорта энергоресурсов обернулись полным фиаско.