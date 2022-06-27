Advance: попытка Запада разрушить российскую экономику обернулась фиаско

Обозреватели хорватского издания Advance заключили, что план западных стран по уничтожению экономики РФ с помощью санкций провалился и бумерангом ударил по самой Европе.
«Почти все уже поняли, что ограничения, введенные Западом, не смогли привести к экономическому коллапсу в России», — подчеркивается в публикации Advance.
Сильнее всего пострадали экономики тех стран, которые подчинили свою политику курсу США, оказавшись «под колпаком» Вашингтона.
«Европейцы начинают судорожно подсчитывать убытки. Вместо того, чтобы попытаться как можно скорее закончить конфликт на Украине, они продолжают в ущерб себе реализовывать курс США», — отметили авторы.
Санкции против РФ привели к тому, что Европа испытывает сильную нехватку энергоносителей — нефти, газа, даже угля. Как результат — резки рост цен на ресурсы, и в этой ситуации Москва зарабатывать даже больше, чем прежде. Таким образом, попытки ударить по России с точки зрения экономики и доходов от экспорта энергоресурсов обернулись полным фиаско.
Напомним, Россия 24 февраля приступила к проведению спецоперации по защите республик Донбасса, западные страны отреагировали на это введением санкций, многие политики в ЕС призвали отказаться от поставок энергоносителей из РФ. Многие эксперты по прошествии некоторого времени с начала введения санкций заключали, что принятые меры не сумели оказать негативное влияние на экономику России.