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Адская жара в Великобритании остановила линии метро Лондона

Адская жара в Великобритании остановила линии метро Лондона
unsplash.com

Лондон изнемогает от 40-градусной жары. Из-за неблагоприятных погодных условий подземка прекратила работу.

Многие горожане признались, что из-за сильной жары боятся выходить на улицу. В связи со сложившейся ситуацией местные власти установили в телефонных будках около 50 тысяч дефибрилляторов. Такие устройства позволят спасти жизнь при тепловом ударе.

«В общественном транспорте невозможно находиться, на улице тоже, дома пока еще хоть как-то можно укрыться, если конечно, подготовился заранее, воду закупил, например», — рассказала одна из жительниц Лондона.

Местных жителей также предупредили о возможных перебоях с водоснабжением. Это связано со снижением уровня воды в местных хранилищах. Магазины ограничили количество бутылок с жидкостью в одни руки.

великобритания жара метро
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RusNewsToday24
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