Адская жара в Великобритании остановила линии метро Лондона

Лондон изнемогает от 40-градусной жары. Из-за неблагоприятных погодных условий подземка прекратила работу.
Многие горожане признались, что из-за сильной жары боятся выходить на улицу. В связи со сложившейся ситуацией местные власти установили в телефонных будках около 50 тысяч дефибрилляторов. Такие устройства позволят спасти жизнь при тепловом ударе.
«В общественном транспорте невозможно находиться, на улице тоже, дома пока еще хоть как-то можно укрыться, если конечно, подготовился заранее, воду закупил, например», — рассказала одна из жительниц Лондона.
Местных жителей также предупредили о возможных перебоях с водоснабжением. Это связано со снижением уровня воды в местных хранилищах. Магазины ограничили количество бутылок с жидкостью в одни руки.