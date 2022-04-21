Adobe разрешила продление лицензий в России

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Компания Adobe официально разрешила продление лицензий для действующих клиентов в России. Об этом сообщила пресс-служба компании Softline.

Softline является официальным партнёром Adobe с высшим статусом Platinum Reseller на территории России и СНГ. В пресс-службе отметили:

Информация была опубликована в официальном блоге вендора. Всем корпоративным пользователям канала продаж VIP в России доступно продление действующих лицензий Adobe, временно ограничены только новые закупки и расширение действующих контрактов».

В том числе, лицензии можно продлить интернет-магазине Softline Store. Руководитель направления Adobe в Softline Полина Красикова прокомментировала:

В текущей ситуации я рекомендую заранее продлевать лицензии Adobe, чтобы не потерять доступ к продуктам. При размещении заказа вендор может запросить дополнительную проверку в связи с санкционными ограничениями, это может занять от 2 до 10 рабочих дней. Продление становится доступным за 30 дней до даты консоли. За консультацией вы всегда можете обратиться в онлайн супермаркет Softline Store или к команде Adobe-Softline».

Напомним, 4 марта компания Adobe объявила о прекращении всех продаж в России, включая продажи Premiere Pro, Photoshop и Lightroom, а также других сервисов и продуктов компании.