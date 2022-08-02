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Адмиралтейский фонтан оказался самым популярным среди петербургских десантников на День ВДВ

Адмиралтейский фонтан оказался самым популярным среди петербургских десантников на День ВДВ
pxhere.com

День Воздушно-десантных войск традиционно ассоциируется у россиян с купанием в фонтанах. В Петербурге самым популярным среди десантников оказался Адмиралтейский фонтан в Александровском саду.

Однако этот фонтан как раз и оберегают от купающихся сильнее всего. Зачастую территория рядом с ним патрулируется или вовсе огорожена. Фонтан был открыт в 1879 году, и на тот момент являлся самым крупным в Северной столице.

Также популярностью пользуется фонтан в саду Зимнего дворца. Его чаша напоминает большой каменный цветок с симметричными лепестками и тычинками-струями, пишет Peterburg2.

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