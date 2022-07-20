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Адмирал Комоедов двумя словами ответил на угрозы украинского генерала «отвоевать» Крым

Адмирал Комоедов двумя словами ответил на угрозы украинского генерала «отвоевать» Крым
wikipedia.org Mil.ru CC BY 4.0

Заявления официальных представителей киевского режима о готовности «уничтожить» Черноморский флот России и «отвоевать» Крым являются обыкновенным обманом. Об этом заявил бывший командующий ЧФ адмирал Владимир Комоедов.

Военный эксперт Комоедов прокомментировал угрозы замминистра обороны Украины Владимира Гаврилова в адрес Черноморского флота и Крымского полуострова в интервью «Газете.Ru».

«Я скажу так: пупок развяжется. Они там вместо Черноморского флота создают речной флот. На веслах они, что ли, будут уничтожать?!» — иронично подчеркнул Комоедов.

Он напомнил, что даже появление у ВСУ дальнобойного ракетного оружия слабо поможет нанесению ударов по российским кораблям и тем более атаке украинской армии на Крымский полуостров. Главным оружием ВСУ стали «антироссийская брехня» и пустые угрозы Крыму, резюмировал собеседник «Газеты.Ru».

ВСУ комоедов Крым черноморский флот
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