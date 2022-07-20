Адмирал Комоедов двумя словами ответил на угрозы украинского генерала «отвоевать» Крым

Заявления официальных представителей киевского режима о готовности «уничтожить» Черноморский флот России и «отвоевать» Крым являются обыкновенным обманом. Об этом заявил бывший командующий ЧФ адмирал Владимир Комоедов.
Военный эксперт Комоедов прокомментировал угрозы замминистра обороны Украины Владимира Гаврилова в адрес Черноморского флота и Крымского полуострова в интервью «Газете.Ru».
«Я скажу так: пупок развяжется. Они там вместо Черноморского флота создают речной флот. На веслах они, что ли, будут уничтожать?!» — иронично подчеркнул Комоедов.
Он напомнил, что даже появление у ВСУ дальнобойного ракетного оружия слабо поможет нанесению ударов по российским кораблям и тем более атаке украинской армии на Крымский полуостров. Главным оружием ВСУ стали «антироссийская брехня» и пустые угрозы Крыму, резюмировал собеседник «Газеты.Ru».