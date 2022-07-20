Адмирал Комоедов двумя словами ответил на угрозы украинского генерала «отвоевать» Крым

Он напомнил, что даже появление у ВСУ дальнобойного ракетного оружия слабо поможет нанесению ударов по российским кораблям и тем более атаке украинской армии на Крымский полуостров. Главным оружием ВСУ стали «антироссийская брехня» и пустые угрозы Крыму, резюмировал собеседник «Газеты.Ru».