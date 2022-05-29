Адмирал Комоедов: ЧФ РФ обладает всеми средствами для борьбы с американскими ракетами Harpoon

Черноморский флот ВМФ РФ способен отразить удар американских противокорабельных ракет Harpoon со стороны Вооруженных сил Украины, заявил экс- командующий ЧФ, адмирал Владимир Комоедов.
В беседе с «Московским комсомольцем» он отметил, что указанные боеприпасы являются грозным оружием, и недооценивать его нельзя. Однако российский флот в Черном море обладает средствами для борьбы с ними.
«Помимо противоракетных систем, у нас есть прекрасные системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Их главное вовремя применить. Нам необходимо нарастить радиолокационное поле, в том числе и при работе с берега», — сказал Комоедов.
Адмирал отметил, что главная цель ЧФ РФ состоит в том, чтобы вовремя обнаруживать ракеты. Как только старт Harpoon в сторону российских сил будет зафиксирован, то можно будет без особых проблем перехватить вражеские снаряды.