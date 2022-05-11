Адмирал Блаунт: НАТО не собирается надолго оставлять Черное море

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Командующий военно-морскими силами НАТО британский вице-адмирал Кит Блаунт заявил, что военный блок не планирует оставлять Черное море без своих сил на долгое время.
«Наши планы подвергаются пересмотру каждый день в зависимости от ситуации. У нас есть подводные лодки, корабли и самолеты, программа действий которых ежедневно адаптируется. Я хочу… еще раз подчеркнуть, что НАТО не намерена надолго оставаться вне Черного моря», — заявил Блаунт на встрече с главой ВМС Болгарии контр-адмиралом Кирилом Михайловым.
Отметим, что после начала спецоперации РФ на Украине турецкие власти в соответствии с конвенцией Монтре закрыли водный путь в Черное море для военных кораблей.
Россия 24 февраля по приказу президента Владимира Путина приступила к реализации специальной операции в связи со сложившимися обстоятельствами — руководство народных республик Донбасса попросило у РФ помощи в условиях эскалации конфликта со стороны ВСУ.