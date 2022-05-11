Адмирал Блаунт: НАТО не собирается надолго оставлять Черное море

«Наши планы подвергаются пересмотру каждый день в зависимости от ситуации. У нас есть подводные лодки, корабли и самолеты, программа действий которых ежедневно адаптируется. Я хочу… еще раз подчеркнуть, что НАТО не намерена надолго оставаться вне Черного моря», — заявил Блаунт на встрече с главой ВМС Болгарии контр-адмиралом Кирилом Михайловым.