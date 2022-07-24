Новости0

Администрация Запорожской области выступила за постоянное присутствие в регионе ВС России

Администрация Запорожской области выступила за постоянное присутствие в регионе ВС России
prt scr youtube.com/Sergunbes

Власти Запорожской области выступили за постоянную дислокацию военнослужащих России на территории региона. По словам представителя местной администрации Владимира Рогова, этот шаг поможет свести к минимуму попытки внешней агрессии.

При этом он напомнил о намерении Запорожской области провести референдум о становлении субъектом Российской Федерации. Только после объявления результатов можно будет строить конкретные планы по размещению войск.

«Постоянная дислокация Вооруженных сил Российской Федерации в Запорожской области станет гарантом безопасности региона от попыток внешней агрессии и террора украинских националистов. Мы хотим, чтобы в нашем регионе были размещены военные базы на постоянной основе», — цитировало слова Рогова издание РИА Новости.

Напомним, в ходе спецоперации ВС РФ освободили от украинских боевиков Херсонскую и часть Запорожской области. Сейчас этими территориями управляют военно-гражданские администрации.

запорожская область постоянная дислокация Россия
Рейтинг
( Пока оценок нет )
Похожие материалы
RusNewsToday24
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.