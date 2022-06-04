Администрация Херсонской области: вопрос о референдуме пока не стоит

Информацию о проведении референдумов в Херсонской и Запорожской областях, а также в Донбассе в июле не подтвердил и Кремль, сообщает телеканал «360». Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что пока судить о сроках решения вопроса интеграции регионов нельзя.