Администрация Херсонской области: вопрос о референдуме пока не стоит

Референдум в Херсонской области пока не стоит на повестке дня, первоочередная задача сегодня заключается в возвращении региона к мирной жизни. Об этом заявил замглавы местной военно-гражданской администрации (ВГА) Кирилл Стремоусов.
По его словам, референдум будет проведен после того, как область вернется к мирной жизни. В настоящее время решаются вопросы с выплатой пенсий и социальных пособий, рассказал РИА Новости Стремоусов.
«Решаются вопросы выплат пенсий, социальных пособий, запуска экономики региона. О референдуме сегодня не стоит вопрос на повестке дня», — сказал Стремоусов.
Информацию о проведении референдумов в Херсонской и Запорожской областях, а также в Донбассе в июле не подтвердил и Кремль, сообщает телеканал «360». Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что пока судить о сроках решения вопроса интеграции регионов нельзя.