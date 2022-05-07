Администрация Херсонской области объявила о желании стать частью России

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Херсонская область хочет стать одним из регионов Российской Федерации. Об этом заявил зампред местной военно-гражданской администрации Кирилл Стремоусов.
Власти региона готовы обратиться к России с вопросом о присоединении, сообщил РИА Новости чиновник. По темпам развития Херсонская область будет близка Крыму, отметил Стремоусов.
«Регион будет стремиться стать субъектом РФ. Никто ни к чему не будет принуждать, но исконно русские земли должны вернуться в свое историческое русло культуры и ценностей»,— заявил Стремоусов.
Ранее чиновник заявлял, что Херсонская область не планирует возвращаться под контроль киевских властей. По его словам, областные власти продолжат самостоятельную работу над экономическим развитием, а Киев больше не сможет навязывать собственную политику, «направленную на уничтожение людей и их самобытности».