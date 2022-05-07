Администрация Херсонской области объявила о желании стать частью России

Ранее чиновник заявлял, что Херсонская область не планирует возвращаться под контроль киевских властей. По его словам, областные власти продолжат самостоятельную работу над экономическим развитием, а Киев больше не сможет навязывать собственную политику, «направленную на уничтожение людей и их самобытности».