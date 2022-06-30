Адель вышла в свет с бойфрендом Ричем Полом

Рич Пол и Адель

Певица Адель снова в центре внимания. И если несколько дней назад пользователи сети упрекали Адель в неуважении к своим поклонникам, то сегодня обсуждают редкое фото знаменитости с бойфрендом, спортивным агентом Ричем Полом, которое появилось в инстаграме*.

В минувшие выходные Адель и Рич Пол побывали на свадьбе модели Кейт Бок и баскетболиста Кевина Лава. На мероприятии, которое прошло в Нью-Йорке, певица появилась в платье бренда Alexander McQueen за 6 900 евро. Пол отдал предпочтение классическому смокингу.



Рич Пол, Адель и звезда НБА Леброн Джеймс с женой Саванной

Знаменитости познакомились несколько лет назад через общих друзей, однако об их романе стало известно лишь летом прошлого года. В этом году пара сообщила фолловерам, что купила особняк в Беверли-Хиллз, который раньше принадлежал актеру Сильвестру Сталлоне, за 58 миллионов долларов.

Рич появился неожиданным образом. Я не чувствую себя встревоженной, нервной или вымотанной. Как раз наоборот. Это безумство, и нет никаких сомнений в правильности решения,

— рассказывала певица осенью 2021 года.

Ранее Адель была замужем за американским бизнесменом Саймоном Конекки. У экс-супругов есть девятилетний сын Анджело.



Кевин Лав и Кейт Бок





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