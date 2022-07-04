Адель рассказала в интервью, что хочет завести еще детей, и прокомментировала скандал с отменой шоу в Лас-Вегасе

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Певица Адель

Певица Адель дала интервью BBC Radio 4 Desert Island Discs, в котором рассказала, что планирует завести детей, а также прокомментировала скандал, в центре которого она оказалась после отмененного шоу в Лас-Вегасе.

Певица рассказала, что хотела бы иметь еще детей.

Я хотела бы завести еще пару детей, это было бы замечательно. Но если не получится, у меня есть Анджело, — призналась она.

Напомним, Адель воспитывает 9-летнего сына Анджело от бывшего мужа Саймона Конекки, с которым развелась в 2021 году. Развод Адель переживала тяжело и даже страдала от панических атак. В интервью звезда отметила, что с бывшим мужем они остались в хороших отношениях, и добавила, что для нее важно, чтобы расставание с мужем не оказало негативного влияния на ее сына.

Сейчас Адель состоит в отношениях со спортивным агентом Ричем Полом: пара вместе уже около года. Недавно стало известно, что певица и ее возлюбленный приобрели дом и начали жить вместе. Ранее Рич Пол рассказал в интервью, что хочет снова стать отцом, несмотря на то, что у него есть трое детей от предыдущих отношений.

У меня есть дочь, которая уже ходит в колледж, так что да, я стал отцом в раннем возрасте. Но теперь у меня другой период в жизни, другой взгляд на многие вещи. Я действительно готов стать другим, более зрелым отцом.

Адель также прокомментировала скандал, связанный с отменой ее шоу в Лас-Вегасе в январе: певица за сутки до концерта предупредила поклонников, что выступление не состоится. Это вызвало негодование со стороны зрителей, которые ехали со всей страны, купили билеты и оплатили проживание в гостиницах.

Я чувствовала всеобщее разочарование, я была очень опустошена и боялась всех подвести. Мне нужно было пережить это, преодолеть чувство вины, но это было жестоко.

Но я не собираюсь делать шоу просто потому, что должна, или потому, что люди будут разочарованы, или потому, что мы можем потерять много денег. Я считаю, что шоу было недостаточно хорошим.

Недавно певицу снова раскритиковали поклонники: она анонсировала новое выступление в Гайд-парке, но так и не назначила новую дату для отмененного концерта.