Acer выпустила свою видеокарту BiFrost Intel Arc A770 OC очень необычным дизайном и двумя разными вентиляторами

Компания Acer выпустила видеокарту Predator BiFrost Intel Arc A770 OC — топовое и разогнанное решение на базе графического чипа Intel и с необычной системой охлаждения. Эта карта получила два вентилятора разных типов.





Первый разработчики называют AeroBlade 3D, это так называемая «турбина». Второй — FrostBlade 2.0 — более традиционный вентилятор диаметром в 92 мм. Пока неясно, какие преимущества, помимо оригинальности, даёт такое сочетание.





Графический процессор видеокарты получил имеет заводской разгон и функционирует в диапазоне частот 2200-2400 МГц. У карты есть 16 ГБ памяти GDDR6 с частотой 17,5 ГГц. Также известно, что карта в обычном режиме потребует 250 Вт, в разгоне же — до 280 Вт. Для питания есть два 8-контактных разъёма.

Карта занимает два слота, её размены составляют 267 ? 117,75 мм. Для вывода видео есть три разъёма DisplayPort 2.0 и один HDMI 2.1.





Цена составляет от 372 до 404 долларов. Пока что продажи осуществляются на Тайване.