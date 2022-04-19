Абсолютный лидер в среднем ценовом сегменте в этом году. SoC Dimensity 8000 Max оказалась быстрее, чем Snapdragon 870

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Известный инсайдер Digital Chat Station, комментируя результаты тестов, заявил, что серия Dimensity 8000 станет абсолютным лидером в среднем ценовом сегменте в этом году.

Несколько недель назад MediaTek анонсировала наборы микросхем Dimensity 8000 и 8100 для телефонов среднего класса. Также известно, что однокристальная система Dimensity 8100 Max должна появиться в OnePlus 10R и OnePlus Ace. А теперь у нас появились результаты тестирования Dimensity 8000 Max.

Официальными результатами тестов чипсета Dimensity 8000 Max поделилась компания Oppo. Тест был проведен на предстоящем смартфоне Oppo K10. Его частота всего на 0,1 ГГц ниже, чем у Dimensity 8100, и он опережает прошлогоднюю Snapdragon 870 при использовании всех ядер.





Dimensity 8000 Max набрала 927 баллов в одноядерном отделе и 3793 балла в многоядерном режиме Geekbench 5. Результат Snapdragon 870 составляет 1028 и 3391 балл соответственно. А Dimensity 8100 набрала 957 и 3831 балл соответственно.

Помимо отличной производительности Dimensity 8000 Max также предложит низкое энергопотребление. Dimensity 8000 Max основан на 5-нанометровом техпроцессе TSMC. Это восьмиядерная однокристальная система с четырьмя высокопроизводительными ядрами Cortex-A78 и четырьмя экономичными ядрами Cortex-A55. Платформа получит графический процессор Mali-610 и APU MediaTek 580.

Ранее Digital Chat Station первым точно сообщил характеристики и даты выхода Redmi K50 и Xiaomi 12. Также он регулярно публикует информацию, полученную от собственных информаторов в отделах исследований и разработок различных компаний.