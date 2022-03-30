Абхазия не планирует присоединяться к России

pixabay.com Новости
На чтение 1 мин. Опубликовано Обновлено

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pixabay.com

Абхазия не собирается присоединяться к России. Информацией
об этом поделился спикер парламента республики Валерий Кварчия.

Политик подчеркнул, что Россия является стратегическим
союзником Абхазии. По словам спикера парламента, РФ — это родная и
близкая страна для республики. Кварчия заявил об этом во время беседы с «Интерфаксом».

Глава министерства обороны Абхазии Владимир Ануа недавно
сообщил, что страна в соответствии со статусом союзника окажет военную помощь
России. По его словам, из-за текущей политической ситуации ВС республики были
переведены в повышенную боевую готовность, сообщает RT.

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