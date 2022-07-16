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ABC News: приветственный кулак Байдена в Саудовской Аравии вызвал волну возмущения в США

ABC News: приветственный кулак Байдена в Саудовской Аравии вызвал волну возмущения в США
Global Look Press/ Yuri Gripas/Consolidated News Photos

Американский президент Джо Байден, который грозился превратить Саудовскую Аравию в страну-изгоя, посетил ее с официальным визитом и тепло поприветствовал наследного принца Мухаммеда ибн Салмана. Главы государств поздоровались прикосновением кулаков, что вызвало бурю возмущения на Западе, сообщает ABC News.

Ранее глава Белого дома обвинял принца в причастности к убийству журналиста Джамаля Хашшоги. Тогда он уверял общественность, что сделает все возможное, чтобы превратить Саудовскую Аравию в страну-изгоя, а ее властям никогда «не подаст руки», пишут обозреватели.

Теперь, на фоне энергетического кризиса, Байден лично приехал на Ближний Восток с просьбой помочь своей стране.

Недавно аналитики издания Newsweek заявили, что осенью главу США может ожидать импичмент, если выборы в Конгресс выиграет Республиканская партия.

Байден Мухаммед ибн Салман Аль Сауд саудовская аравия саудовский принц США
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RusNewsToday24
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