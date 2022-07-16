ABC News: приветственный кулак Байдена в Саудовской Аравии вызвал волну возмущения в США

Ранее глава Белого дома обвинял принца в причастности к убийству журналиста Джамаля Хашшоги. Тогда он уверял общественность, что сделает все возможное, чтобы превратить Саудовскую Аравию в страну-изгоя, а ее властям никогда «не подаст руки», пишут обозреватели.