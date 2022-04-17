AA Blog: ирландцам нужно реже тормозить для снижения расходов на топливо

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Автовладельцам Ирландии рассказали, как уменьшить расход
топлива, чтобы тем самым снизить «нагрузку на кошелек». Соответствующая статья
появилась на новостном портале AA.
Авторы материала призвали ирландцев заранее продумывать
путь маршрута на автомобиле. Так, водителям нужно минимизировать резкие
торможения, а в ряде случаев у них будет возможность не использовать эту
педаль. В качестве примера названа ситуация, когда машина маневрирует между
полосами или медленно едет к перекрестку.
Автомобилистам также советуют отказаться от кондиционера. А
также освободить транспорт от всех тяжелых предметов и, по возможности, плавно
нажимать на газ.
После начала спецоперации России по денацификации и демилитаризации
Украины, страны Запада ввели односторонние санкции. Это привело к резкому
взлету цен на продовольствие и бензин, поэтому теперь жители Европы едут в
Россию за покупками.