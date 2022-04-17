AA Blog: ирландцам нужно реже тормозить для снижения расходов на топливо

Авторы материала призвали ирландцев заранее продумывать

путь маршрута на автомобиле. Так, водителям нужно минимизировать резкие

торможения, а в ряде случаев у них будет возможность не использовать эту

педаль. В качестве примера названа ситуация, когда машина маневрирует между

полосами или медленно едет к перекрестку.