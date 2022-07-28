«А за Диор сколько дадут?»: подписчики Симоньян иронично предложили европейцам топить печи сумками Chanel

Так, весной текущего года на мировой повестке оказался скандал, связанный с дискриминацией по признаку гражданства. Россияне массово стали жаловаться на модный дом Chanel, руководство которого заставляло жителей России подписывать документ о том, что они не будут носить вещи французского бренда на территории своей страны.