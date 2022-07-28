«А за Диор сколько дадут?»: подписчики Симоньян иронично предложили европейцам топить печи сумками Chanel

Читатели китайского издания Guancha возмутились недовольством стран Евросоюза из-за сокращения поставок российского газа. По их словам, ЕС сделал все для того, чтобы это произошло. На фоне этого главред RT Маргарита Симоньян сделала колкое заявление, напомнив европейцам о скандальной истории с мировым брендом Chanel. Соответствующий пост в ее личном Telegram-канале оценило множество подписчиков.
В Европе с каждым днем накаляется газовый вопрос. Антироссийская политика Запада приносит все больше проблем европейцам, которые уже начали сокращать время мытья в душе и езды на машине, а также стали экономить на отоплении кондиционировании своих жилищ.
При этом, от жестких мер Брюссель отказываться не хочет. Еврокомиссия пытается ввести как можно больше новых ограничений против России. Причем, новые меры стали придумывать не только главы европейских государств, но и мировые бренды.
Так, весной текущего года на мировой повестке оказался скандал, связанный с дискриминацией по признаку гражданства. Россияне массово стали жаловаться на модный дом Chanel, руководство которого заставляло жителей России подписывать документ о том, что они не будут носить вещи французского бренда на территории своей страны.
Однако, судя по последним новостям о резкой нехватки газа, европейцы готовы в прямом смысле слова менять свои брендовые сумки на энергоносители. Маргарита Симоньян колко пошутила на этот счет в Сети.
«Меняю сумку шанель на кубометр газа», — написала журналистка, указав на крах всей системы антироссийских ограничений.
Такой юмор оценили подписчики главреда RT. Они поддержали Симоньян, ответив на ее колкий комментарий.
«Баллон газа за квартиру в Париже. Первый и верхний этаж не предлагать»;
«Вот это шутка! Петросян, наверное, завидует»;
«Маловато будет»;
«На авоську газа», — посмеялись пользователи Сети.
Некоторые россияне также рассказали, как их знакомые из Европы пытаются решить проблему с резкой нехваткой энергоносителей.
«У меня знакомые из Прибалтики меняют свои Биркин на звонкие монеты. Газ — следующий этап»;
«А за Диор сколько дадут?»;
«Меняю сумку шанель на теплую шинель»;
«Пусть своими сумками брендовыми топят свои печи»;
«Кубометр газа в сумку не поместится», — сыронизировали подписчики журналистки.
Ранее «Народные Новости» сообщали, что Маргарита Симоньян сделала неожиданное заявление после обвинений подписчицы в непрофессионализме.