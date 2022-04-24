«А шнурки им не погладить?»: Витязева высмеяла «три шага» офиса Зеленского по спасению националистов на «Азовстали»

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Офис президента Украины предложил Москве совершить три «мариупольских
шага», для того чтобы спасти заблокированных на заводе «Азовсталь»
националистов.
Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк
назвал три пункта, которые, на его взгляд, должны соблюсти Киев и Москва:
провозгласить реальное «пасхальное перемирие» в Мариуполе, организовать
гуманитарный коридор для гражданских и провести специальный раунд переговоров
для обмена военнопленными.
Как рассказала журналистка Юлия Витязева в своем Telegram-канале, Россия не
раз предоставляла запертым на «Азовстали» военным возможность мирно сдаться,
сложив оружие, но националисты не захотели воспользоваться предложенным шансом.
«А шнурки им не погладить? Россия давала клоповнику шанс сложить оружие и сдаться. Но им воспользоваться этим шансом запретили. А теперь Зеленский решил сделать нам предложение?» — написала Витязева.
Напомним, утром четверга, 24 февраля, Россия по приказу
президента Владимира Путина приступила к реализации специальной операции в
связи со сложившимися обстоятельствами — руководство народных республик
Донбасса попросило у РФ помощи в условиях эскалации конфликта со стороны ВСУ.
Ранее Минобороны РФ опубликовало видео, на котором беженка
из Мариуполя рассказала, что националисты прикрывались мирными жителями как
живым щитом и во время отступления подорвали городской драматический театр.
По ее словам, члены батальона «Азов»* (экстремистская организация, запрещенная
в РФ) не выпускали людей и не давали им воды. Так, жителям города вместе с
маленькими детьми пришлось просидеть 15 суток в подвале в нечеловеческих
условиях.