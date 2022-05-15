«А орден стыдливо припрятал?»: в Сети осадили Киркорова за поездку на Евровидение

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Российский певец Филипп Киркоров прилетел на Евровидение, чтобы «подзарядиться» перед гастрольным туром. Однако в Сети поднялась волна недовольства, после видео артиста с поздравлениями победителей конкурса — украинцев. Кто-то даже напомнил об Ордене Почета, который был вручен исполнителю лично президентом России Владимиром Путиным за «развитие эстрадного искусства» в стране. По мнению многих, данную награду Киркоров вовремя «припрятал» в Турине.
«После моего 55-летнего юбилея, после семи аншлагов, я должен подзарядиться. Вот и прилетел. Ведь впереди меня ждет гастрольный тур», — сообщил Киркоров, ответив на вопрос журналистов о поездке на Евровидение.
Несмотря на волну недовольств о решении певца отправиться на международный песенный конкурс, большее негодование у публики вызвало видео исполнителя с самого мероприятия после объявления победителей.
«Какой праздник! Сейчас начнется самое интересное. Результаты уже известны», — сказал Киркоров на видео, широко улыбаясь.
К слову, в феврале Европейский вещательный союз заявил, что Россия не сможет участвовать в конкурсе «Евровидение» в 2022 году. Решение принято в связи с «обеспокоенностью организации» по поводу «кризиса на Украине».
Вместе с тем, победа Украины в международном конкурсе возмутила многих зрителей. Дело в том, что украинские певцы выкрикнули политические лозунги в конце своего выступления. Однако за подобное нарушение устава «неполитического конкурса» организаторы Евровидения должны были дисквалифицировать артистов, однако они просто закрыли на это глаза.
Именно поэтому видео российского исполнителя с торжественными словами о победителях конкурса спровоцировало рост недовольство на просторах Сети.
«А орден стыдливо припрятал? Дождемся фото где “король” поздравляет “заслуженных победителей”»;
«Как не стыдно вот так поступать, забывая про честь»;
«Другие артисты поддерживают наших солдат в госпиталях! А не тусуются на вечеринке!»;
«Обесценивается награда, когда солдат получает орден за подвиг, а певец ко дню рождения»;
«Совести совсем не осталось!», — написали пользователи Сети.
Отметим, президент России Владимир Путин вручил Филиппу Киркорову Орден Почета «за большой вклад в развитие эстрадного искусства страны и многолетнюю плодотворную деятельность». Указ о награждении был подписан Президентом Российской Федерации в день 50-летия Филиппа 30 апреля 2017 года.