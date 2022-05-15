«А орден стыдливо припрятал?»: в Сети осадили Киркорова за поездку на Евровидение

Вместе с тем, победа Украины в международном конкурсе возмутила многих зрителей. Дело в том, что украинские певцы выкрикнули политические лозунги в конце своего выступления. Однако за подобное нарушение устава «неполитического конкурса» организаторы Евровидения должны были дисквалифицировать артистов, однако они просто закрыли на это глаза.