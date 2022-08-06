А можно что-то другое улучшить, Microsoft? В Windows 11 хотят изменить диалоговое окно при выключении системы

Windows 11 была запущена в прошлом году, но она до сих пор изобилует ошибками и недоработками. Компания Microsoft продолжает добавлять новые функции, а дизайн меняется. К примеру, недавно разработчики переделали диалоговое окно «Открыть» из времён Windows 8, а сейчас планируется переделать окно завершения работы, речь идёт о том самом окне, которое появляется нажатии Alt + F4.





В рамках нового дизайна планируется убрать логотип Windows и значок PC, а также в целом упростить внешний вид окна. Этот вариант появился в сборке Windows 11 под номером 25174. В будущем ожидается изменение дизайна кнопок и выпадающего меню, чтобы они больше соответствовали современному языку дизайна новой ОС.





К слову, вот так выглядел дизайн этого меню в Windows 10:

Ранее сообщалось, как можно запустить браузер Internet Explorer на Windows 11, хотя его уже прекратили поддерживать.