«А грешки-то есть у каждого»: Киркоров ответил Симоньян на слова в адрес Галкина

«Я живу по принципу: “Делай так, как ты хочешь, чтобы с тобой поступали”. И я сейчас не уверен, что не найдутся люди, желающие покопаться и выкинуть на публичный суд твое грязное белье. А грешки-то есть у каждого, мы не святые», — заявил певец на видео, которое опубликовал в социальных сетях.