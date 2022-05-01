«А грешки-то есть у каждого»: Киркоров ответил Симоньян на слова в адрес Галкина

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Народный артист России Филипп Киркоров отреагировал на громкие заявления журналистки Маргариты Симоньян в адрес юмориста Максима Галкина.
Симоньян негативно высказалась о юмористе и его супруге певице Алле Пугачевой. Она публично назвала артиста геем, что сильно возмутило Киркорова. Сам Галкин предпочел проигнорировать резкие высказывания на всю страну.
«Я живу по принципу: “Делай так, как ты хочешь, чтобы с тобой поступали”. И я сейчас не уверен, что не найдутся люди, желающие покопаться и выкинуть на публичный суд твое грязное белье. А грешки-то есть у каждого, мы не святые», — заявил певец на видео, которое опубликовал в социальных сетях.
Ранее Симоньян раскритиковала уехавшую в Израиль знаменитую семью. Ее вывели из себя заявления Галкина, из-за чего она назвала его гомосексуалистом. Первым, кто ответил на нападки журналистки, стала певица Лайма Вайкуле, которая опубликовала к ней обращение.