«А газ откуда возьмете?»: Юшков «разнес» идею о независимости Европы от топлива из России

Обострение энергокризиса и изменение поставок газа из России неизбежно приведет к росту цен во всем мире. Компания Royal Dutch Shell, заявляющая о намерении увеличить поставки топлива в Европу, подстраивается под нужную повестку и не может решить этот вопрос, поскольку она сама покупает газ у «Газпрома».

Ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в беседе с «Народными Новостями» прокомментировал недавнее заявление нефтегазовой компании Royal Dutch Shell. Ее руководство ранее сообщило о намерении нарастить объемы поставок топлива на европейский рынок, если кризис усилится. На деле эта задача труднореализуемая: во-первых, Россию, как крупнейшего экспортера газа в Европу, нельзя заменить, во-вторых, не понятно, откуда Royal Dutch Shell собралась брать дополнительный газ. Иными словами, Европа просто не сможет заменить поставки из России.

«Россия — крупнейший в мире экспортер газа в Европу. Только в прошлом году она поставила примерно 175 млрд кубов. Здесь, скорее всего, речь идет, что они подстраиваются под некую тематику, убеждая Европу, что в случае чего проблема будет решена», — пояснил Юшков.

Вероятно, считает эксперт, такие заявления делаются с определенным уклоном — убедить общественность, что в случае необходимости проблема будет решена и европейский потребитель не будет ограничен в топливе. Однако, на практике реализовать такую идею будет проблематично.

«Я думаю, они подключаются к информационной кампании всеобщего блефа, которую начали США. Ее цель — продвинуть идею: “Не бойтесь, вводите санкции, мы все решим”. А откуда вы газ-то возьмете, если вы берете его у “Газпрома”»?» — добавил аналитик.

Как отметил Юшков, Royal Dutch Shell сама закупает топливо у российских партнеров, потом реализует его на европейском рынке. Заменить Россию в таких условиях не представляется возможным.

«Чтобы заменить Россию, надо увеличить добычу. А в течение нескольких лет на 175 млрд кубов — просто непосильная задача. Это все лирические заявления, вот и все», — констатировал собеседник «Народных Новостей».

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