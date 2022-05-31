A$AP Rocky об отцовстве: “Я хочу крутого ребенка, у которого крутые родители”

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Рианна и A$AP Rocky

Рэпер A$AP Rocky дал интервью Dazed и рассказал, как собирается воспитывать детей. Так, недавно Рианна и A$AP Rocky впервые стали родителями: у них родился сын.

Я всегда буду напоминать своим детям о том, чтобы они не теряли воображение, даже когда они станут взрослыми, — говорит рэпер.



A$AP Rocky

Музыкант признался, что сам он очень любит смотреть мультики, в том числе “Телепузики”, “Свинку Пеппу” и другие.

Я хочу воспитать детей без предубеждений. Не тех людей, которые кого-то дискриминируют. Я хочу крутого ребенка, у которого крутые родители.



A$AP Rocky

Во время беременности Рианна и A$AP Rocky часто оказывались в центре внимания прессы не только благодаря положению певицы, но и из-за своих эпатажных образов. Певица в одном из интервью призналась, что хочет изменить взгляды общества на беременных женщин. Образы самой певицы не раз подвергались критике за то, что были слишком обнаженными. Мое тело сейчас проходит невероятный период, и я не собираюсь стыдиться этого. Это время должно быть праздничным. Почему надо скрывать свою беременность?

Извините, но наряжаться — это слишком весело. Я не позволю этой части жизни исчезнуть, потому что мое тело меняется. A$AP Rocky в интервью отметил, что они никогда не обсуждают перед выходом, кто в чем будет выходить. Мы отлично смотримся вместе сами по себе. В противном случае нам пришлось бы выбирать одежду очень долго, — сказал рэпер.

Он признался, что Рианна может позаимствовать его одежду. Если я куплю футболку, которая ей понравится, она ее украдет. А я потом украду ее обратно.

Напомним, во время беременности певицы A$AP Rocky оказался в центре скандала: сначала его обвинили в измене Рианне с ее подругой, дизайнером Аминой Муадди, которая это опровергла, а затем арестовали по обвинению в вооруженном нападении. Позже рэпера отпустили под залог.