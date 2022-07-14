950 рублей в месяц за подогрев руля и 1600 рублей в месяц за подогрев передних сидений. Новая услуга BMW появилась в России, но есть нюанс

Только мы успели написать о том, что BMW начала внедрять услугу подписки на некоторые функции своих авто, как стало известно, что та же услуга может появиться и в России. Правда, есть нюанс.





Начнём с того, что на российском сайте BMW обновился раздел ConnectedDrive Store, где как раз представлены функции, на которые можно оформить подписку.

Так, за обогрев руля в России будут просить 950 рублей в месяц, обогрев передних сидений обойдётся в 1600 рублей в месяц, система предупреждения о камерах будет стоить 230 рублей в месяц и так далее.

В России доступна лишь подписка на один месяц, но можно и полностью выкупить функцию. К примеру, обогрев руля обойдётся в 20 900 рублей.

Но во всей этой истории есть большой и занятный нюанс. Дело в том, что все эти услуги доступны только для новейших машин с системой iDrive 8. К примеру, это новый кроссовер X7 или седан 7-Series. Но они не поставляются на российский рынок из-за санкций. Таким образом, BMW обозначила цены, но на практике услуга в стране недоступна.