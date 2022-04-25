«93% поражения легких»: внук Алисы Фрейндлих рассказал о ее тяжелой борьбе с коронавирусом

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Знаменитую актрису Алису Фрейндлих госпитализировали с серьезным поражением легких вследствие коронавируса зимой 2020 года. Внук Фрейндлих Никита Владимиров рассказал журналистам, как его великая бабушка смогла побороть коронавирус.
В декабре 2020-го Фрейндлих доставили в больницу с поражением легких. Врачи подключили знаменитую пациентку к аппарату искусственной вентиляции легких. Внук Фрейндлих Никита Владимиров рассказал в YouTube-шоу «Белый шум», что у артистки было поражено 93% легких.
«Это хуже, чем тяжело. Она два месяца пролежала в больнице, полтора из которых в реанимации. Врач мне говорил: «Когда ее к нам доставили в реанимацию, сразу сказали — шансов нет», — отметил молодой человек.
Алиса Фрейндлих смогла побороть болезнь, она вернулась домой и сейчас продолжает активно работать над новыми проектами.
«Когда ее выписывали, это было чудо. Я понял, что мне нужно с ней еще качественно провести время. Разговоры в какой-то момент себя исчерпывают, необходимо было совместное действие, проживать момент вдвоем. Я подумал, что очень хочу поработать с ней вместе», — рассказал Никита.