91-летний Иван Краско стал старейшим депутатом в России

91-летний Иван Краско стал старейшим депутатом в России Новости
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Имя народного артиста России Ивана Краско внесли в Книгу рекордов России как старейшего депутата. Торжественная церемония вручения почетного знака состоялась 27 ноября в Театре имени Комиссаржевской в Петербурге.

Краско является депутатом сельского поселения в Северо-Западном федеральном округе. Несмотря на преклонный возраст — в сентябре ему исполнился 91 год — Краско работает в театре, снимается в кино и занимается общественной деятельностью.

Актер уже дважды избирался в муниципальное образование «Агалатовское сельское поселение». Под его началом ожидается строительство нового дома культуры в деревне Вартемяги, пишет ФАН.

Артист родился 23 сентября 1930 года в деревне Вартемяги Ленинградской области. После окончания 1-го балтийского высшего военно-морского училища он решил связать свою жизнь с искусством. С 1961 года Краско выступает на разных театральных площадках. В 1965 году он становится членом труппы Театра имени Комиссаржевской.

Краско снимался в таких фильмах как «Красные пчелы», «Эскадрон гусар летучих», «Сын полка», телесериалах «Вызов», «Марш Турецкого».

 
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