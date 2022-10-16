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90 Гц, 6000 мА·ч, 22,5 Вт и 50 Мп за 150 долларов. Honor Play 40 Plus показали на живых фото

90 Гц, 6000 мА·ч, 22,5 Вт и 50 Мп за 150 долларов. Honor Play 40 Plus показали на живых фото

На просторах китайской социальной сети Weibo обнаружились фотографии нового пока не представленного официально смартфона Honor. 

На фото обратил внимание тематический китайский ресурс MyDrivers, подтвердив, что с большой вероятность это реальные фотографии недорогого Honor Play 40 Plus, о котором недавно начали ходить слухи. 

90 Гц, 6000 мА·ч, 22,5 Вт и 50 Мп за 150 долларов. Honor Play 40 Plus показали на живых фото

Судя по фото, смартфон унаследует уже привычный для Honor дизайн основной камеры, блок которой выполнен в виде восьмёрки. Также отмечается, что пользователям будут доступны четыре варианта расцветки – чёрный, голубой, розовый и тёмно-зелёный. 

Согласно более ранней информации, Honor Play 40 Plus будет предлагаться по цене около 150 долларов и сможет похвастаться такими характеристиками – экран IPS с разрешением HD+ и кадровой частотой 90 Гц, 5-мегапиксельная фронтальная камера, основная двойная камера (50 и 2 Мп), MediaTek SoC Dimensity 700, аккумулятор ёмкостью 6000 мА·ч с поддержкой зарядки на 22,5 Вт.

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RusNewsToday24
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