9 рецептов заготовок из яблок на зиму

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пюре из яблок Olga-Safronova



1. Пюре из яблокХорошо промытые, разрезанные на половинки или четвертинки яблоки без сердцевин и плодоножек положить в кастрюлю, на дно которой налито немного воды, медленно кипятить на пару под крышкой, пока они не станут мягкими, потом протереть сквозь сито и снова довести до кипения. Готовое пюре перелить в хорошо промытые и прокипяченные бутылки (налить до половины горлышка) и 15—20 минут кипятить в кастрюле с водой на накрест положенных дощечках. Вынуть их из воды, просмолить горлышки бутылок, предварительно протертые досуха бумажной салфеткой, накрыть кружком крепкой ткани, прокипяченной, проглаженной утюгом и смоченной спиртом, плотно приклеить, перевязать бечевкой и залить смолкой весь кружок и края горлышка. Из пюре готовят кисели и соусы к сладким, мясным и постным кушаньям. При варке на 1 кг пюре можно добавить 150—200 г сахара.2. Пюре яблочно-тыквенноеКислые яблоки, нарезанные дольками, и тыкву, нарезанную кусочками, варить на пару в кастрюле-пароварке или соковарке в течение 10—15 минут до мягкости. В горячем виде протереть через дуршлаг или сито, добавить цедру или сахар по вкусу. Пюре прогреть при помешивании до 90°С и в горячем виде разложить в пол-литровые банки. Пастеризовать 10—12 минут при температуре 90°С. 1 кг яблок, 1 кг тыквы, 1 ч. ложка лимонной или апельсиновой цедры, сахар по вкусу.3. Стружка из яблок Яблоки очистить от кожицы и сердцевины и нарезать стружкой на терке. Стружку сразу уложить в банки, уплотнить. Добавить в банку сахар. Стерилизовать в кипящей воде: пол-литровые банки — 20 минут, литровые — 30 минут. Яблочную стружку используют для слоеных пирогов. На литровую банку стружки можно добавить 50—100 г сахара.4. Быстрая заготовкаПриготовить сироп из яблочного сока или воды и сахара, опустить в него яблоки, нарезанные дольками, кипятить в течение 1—2 минут, затем шумовкой или ложкой с дырочками достать яблоки из сиропа и уложить их в ошпаренную трехлитровую банку. Пустоты между яблоками залить кипящим сиропом до верхнего края банки, закрыть прокипяченной крышкой и закатать. Яблоки сохранят аромат и хороши не только в пирог, но и сами по себе, с молоком, сливками и сметаной. На 2,5 кг яблок — 2 л яблочного сока или воды, 500 г сахара.5. Заготовка для пироговСахара понадобится мало, способ приготовления быстрый и простой. Очищенные яблоки нарезать дольками, положить в кастрюлю, засыпать сахаром, поставить на медленный огонь, нагревать примерно до 85°С, непрерывно помешивая, выдержать еще 5 минут и разложить в горячие стерильные банки, наполняя их до самых краев. Банки сразу же закатать и перевернуть вверх дном. Получившаяся масса типа повидла очень хороша для пирогов, блинчиков, оладий, да и просто к чаю. На 1 кг яблок — в зависимости от сладости плодов 100—200 г сахара.6. МармеладСварить яблочное пюре (смотри приготовление выше) с той лишь разницей, что на 1 кг яблок, лучше антоновок, нужно взять большее количество сахара. После этого выпарить пюре, пока оно не загустеет, все время помешивая, чтобы не подгорало. Чтобы проверить готовность мармелада, надо размазать массу тонким слоем по блюдечку и провести ложечкой борозду. Если она не сомкнётся, мармелад готов. Пропаренные и высушенные банки заполнить горячим мармеладом. Когда он остынет, положить на него кружок смоченного спиртом кусочек целлофана или пергаментной бумаги. На 1 кг яблок — 500—600 г сахара.7. Мармелад из яблок в духовкеЯблоки вымыть, удалить сердцевину с семенами, нарезать мелкими кусочками, перемешать с сахарным песком, уложить толстым слоем на противень. Воду не добавлять. Поместить противень в горячую духовку. После закипания температуру в духовке снизить. Чтобы масса не подгорела, периодически перемешивать ее ложкой или лопаткой и варить до тех пор, пока масса не станет эластичной и не будет прилипать к ложке. Обычно для этого требуется после закипания 20 минут. Уваренную массу уложить на лист фольги или на холодный противень, посыпанный сахарным песком, подсушить ее при комнатной температуре, пересыпать сахарным песком и хранить в обычных картонных коробках из-под конфет в сухом прохладном месте. На 1 кг яблок — 200 г сахара.8. Яблоки вяленыеЯблоки вымыть, удалить сердцевину с семенами, нарезать дольками или кружочками, пересыпать сахаром, перемешать, уложить в эмалированную кастрюлю, накрыть чистой тканью установить гнет и выдержать до вьщеления сока. Образовавшийся сок слить, дольки разложить на противень и поместить в духовку для подвяливания. Духовка должна быть нагрета до 65°С. Провяленные яблочные дольки переложить в сухие стеклянные банки или полотняные мешочки. Хранить их в сухом месте при комнатной температуре. Отделенный яблочный сок можно использовать для приготовления компотов, либо законсервировать, предварительно прокипятив. Кипящим разлить сок в банки и закатать крышками. Вяленые яблоки можно подавать к чаю, использовать как начинку для пирогов или сварить из них компот. На 1 кг яблочной массы — 100 г сахара.9. Цукаты из яблок15 сладких яблок средней величины аккуратно разрезать на четвертушки, вынуть косточки, а сердцевину оставить и нашпиговать кусочками сухой апельсиновой корки, положить в кипящий сироп и варить, пока яблоки не станут прозрачными и не начнут румяниться. Затем, обсыпав яблоки смесью из сахара, растолченной апельсиновой корки, толченой корицы и гвоздики, варить опять, переворачивать, снова варить, пока почти весь сироп не выкипит.



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