9 Мая «отметили» серьезным боем: военкор показал позиции защитников Донбасса в окрестностях «Азовстали»

Бойцы ДНР помнят о своей исторической миссии. Многие говорят, что так и воспринимают этот конфликт как продолжение Великой Отечественной, помнят о своих воевавших предках. Молодые ребята спокойны и собраны, это еще не их «Битва за Берлин», но свой переломный Сталинград они прошли, замкнув Мариупольский котел.