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Специальный корреспондент «Народных Новостей» в Донбассе показал, как встретили День Победы военнослужащие Народной милиции Донецкой Народной Республике на левом берегу Мариуполя, в районе «Азовстали» и завода имени Ильича.
На позициях вокруг осажденного завода «Азовсталь», где находятся остатки украинских националистов, солдаты армии ДНР продолжают свою работу. 9 Мая защитники Донбасса «отметили» серьезным боем. Внешне, о празднике напоминают только поднятые над машинами и позициями красные флаги.
Бойцы ДНР помнят о своей исторической миссии. Многие говорят, что так и воспринимают этот конфликт как продолжение Великой Отечественной, помнят о своих воевавших предках. Молодые ребята спокойны и собраны, это еще не их «Битва за Берлин», но свой переломный Сталинград они прошли, замкнув Мариупольский котел.
Глава ДНР Денис Пушилин также принял участие в возложении цветов и зажжении вечного огня у памятника жертвам фашизма.