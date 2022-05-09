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    9 Мая «отметили» серьезным боем: военкор показал позиции защитников Донбасса в окрестностях «Азовстали»

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    9 Мая «отметили» серьезным боем: военкор показал позиции защитников Донбасса в окрестностях «Азовстали»

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    Народные Новости/Дмитрий Астрахань

    Специальный корреспондент «Народных Новостей» в Донбассе показал, как встретили День Победы военнослужащие Народной милиции Донецкой Народной Республике на левом берегу Мариуполя, в районе «Азовстали» и завода имени Ильича.

    Народные Новости/Дмитрий Астрахань
    Народные Новости/Дмитрий Астрахань
    Народные Новости/Дмитрий Астрахань
    Народные Новости/Дмитрий Астрахань
    Народные Новости/Дмитрий Астрахань
    Народные Новости/Дмитрий Астрахань
    Народные Новости/Дмитрий Астрахань
    Народные Новости/Дмитрий Астрахань
    Народные Новости/Дмитрий Астрахань
    Народные Новости/Дмитрий Астрахань

    На позициях вокруг осажденного завода «Азовсталь», где находятся остатки украинских националистов, солдаты армии ДНР продолжают свою работу. 9 Мая защитники Донбасса «отметили» серьезным боем. Внешне, о празднике напоминают только поднятые над машинами и позициями красные флаги.

    Народные Новости/Дмитрий Астрахань
    Народные Новости/Дмитрий Астрахань
    Народные Новости/Дмитрий Астрахань
    Народные Новости/Дмитрий Астрахань
    Народные Новости/Дмитрий Астрахань
    Народные Новости/Дмитрий Астрахань
    Народные Новости/Дмитрий Астрахань
    Народные Новости/Дмитрий Астрахань

    Бойцы ДНР помнят о своей исторической миссии. Многие говорят, что так и воспринимают этот конфликт как продолжение Великой Отечественной, помнят о своих воевавших предках. Молодые ребята спокойны и собраны, это еще не их «Битва за Берлин», но свой переломный Сталинград они прошли, замкнув Мариупольский котел.

    Народные Новости/Дмитрий Астрахань
    Народные Новости/Дмитрий Астрахань

    Глава ДНР Денис Пушилин также принял участие в возложении цветов и зажжении вечного огня у памятника жертвам фашизма.

    Народные Новости/Дмитрий Астрахань
    Народные Новости/Дмитрий Астрахань
    Народные Новости/Дмитрий Астрахань
    Народные Новости/Дмитрий Астрахань
    Народные Новости/Дмитрий Астрахань
    Народные Новости/Дмитрий Астрахань
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