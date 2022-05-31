86 дюймов, 4К, 120 Гц, 30 Вт звука и много памяти, недорого. Телевизор Xiaomi TV ES Pro 86 поступил в продажу в Китае

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Неделю назад компания Xiaomi представила доступную 86-дюймовую модель телевизора под названием Xiaomi TV ES Pro, которая сегодня поступает в продажу в Китае по цене 1200 долларов.

Xiaomi TV ES Pro оснащен гигантским 86-дюймовым дисплеем разрешением 3840 x 2160 пикселей с охватом 94% цветовой гаммы DCI-P3. Дисплей занимает 94,3% площади корпуса, он предлагает 100-уровневую подсветку, 4096-уровневое затемнение и пиковую яркость 1000 кд/м2. Телевизор также оснащен датчиком освещенности, который автоматически определяет окружающий свет и соответствующим образом регулирует яркость экрана.





Кроме того, Mi TV ES Pro также поддерживает частоту обновления 120 Гц, технологию компенсацию размытий в динамичных сценах MEMC и отображение 1 миллиарда цветов. 86-дюймовый Xiaomi TV ES Pro оснащен интерфейсом HDMI 2.1, поддерживает переменную частоту обновления VRR, автоматическую низкую задержку ALLM. Дисплей прошел сертификацию AMD FreeSync Premium, обеспечивая сверхнизкую задержку 4 мс.

Телевизор Xiaomi TV ES Pro оснащен двумя встроенными мощными динамиками суммарной мощностью 30 Вт с поддержкой звука Dolby. Smart TV оснащен платформой с четырьмя ядрами Cortex-A73 в сочетании с 4 ГБ оперативной памяти и 64 ГБ флеш-памяти. Он работает под управлением операционной системы MIUI TV и поддерживает интеллектуальное голосовое управление Xiao Ai, а также трансляцию изображения с Android, iOS, Windows и Mac.





86-дюймовый Xiaomi TV ES Pro оснащен портом HDMI 2.1, двумя портами HDMI 2.0, двумя портами USB, AV-входом, S/PDIF, антенной и сетевым кабелем.