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80 ядер с частотой 3 ГГц, 310 Вт мощности и невероятные 44 000 баллов в Geekbench. Процессор Ampere Altra Max Q8030 протестировали вне сервера

80 ядер с частотой 3 ГГц, 310 Вт мощности и невероятные 44 000 баллов в Geekbench. Процессор Ampere Altra Max Q8030 протестировали вне сервера

Известный оверклокер Der8auer раздобыл для очередного тестирования очень необычный процессор. Это Ampere Altra Max Q8030 — 80-ядерный серверный процессор на основе архитектуры Arm v8. 


Монструозный CPU работает на частоте 3 ГГц, имеет 128 линий PCIe 4.0 и восьмиканальный контроллер памяти DDR4-3200. И оказалось, что это невероятно производительный процессор. 

Как минимум в Geekbench, который и использовался автором для тестирования. Стоит сразу сказать, что под такой нагрузкой CPU потреблял до 310 Вт мощности, разогреваясь до 70 градусов. 

В бенчмарке процессор набрал весьма скромные 882 балла в однопоточном режиме, но невероятные 44 425 баллов в многопоточном! Для сравнения, Core i9-12900K набирает чуть более 17 000 баллов, а 64-ядерный Ryzen Threadripper 5995WX способен набрать уже 40 000 баллов, и ранее это был рекорд. Собственно, он таковым и остаётся, если говорить о потребительских (пусть и условно) процессорах, но в абсолютном зачёте Ampere Altra Max Q8030 на 10% быстрее. 

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RusNewsToday24
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