80 ГБ памяти HBM3, 80 млрд транзисторов и 700 Вт мощности при размерах типичного смартфона. Появились живые фото Nvidia H100

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Ускоритель Nvidia H100 был представлен в марте, а на днях мы подробнее описали его GPU. Теперь же у нас есть возможность поближе взглянуть на детище Nvidia.





Как можно видеть, несмотря на невероятные характеристики, размеры ускорителя очень невелики. Это решение форм-фактора SXM5, но H100 будет доступен и с интерфейсом PCIe 5.0, разве что характеристики такой версии скромнее.





Именно версия с PCIe 5.0 недавно засветилась в ассортименте онлайн-магазина в Японии по цене свыше 36 000 долларов. Но нужно понимать, что сами адаптеры поступят на рынок только во втором полугодии, так что говорить о ценах что-то более внятное можно будет лишь тогда.

Напомним, Nvidia H100 опирается на GPU GH100 с 18 432 ядрами CUDA, который состоит из 80 млрд транзисторов. GPU объединён с 80 ГБ памяти HBM3, а TDP той самой версии SXM5 достигает 700 Вт.