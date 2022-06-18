8-ядерный Ryzen 7 5800X подешевел в Китае в ходе распродажи 618 до 235 долларов, а комплект из системной платы Asus на чипсете B660 и 6-ядерного Intel Core i5-12400F предлагается за 265 долларов

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В Китае подходит большая распродажа 618, в рамках которой со скидкой можно было приобрести самую разнообразную технику и устройства, в том числе комплектующие. Вот парочка примеров.

Немолодой, но по-прежнему мощный 8-ядерный процессор AMD Ryzen 7 5800X стал доступнее на 125 долларов: на площадке JD.com его стоимость снизилась с 360 до 235 долларов.





Другое интересное предложение для тех, кто предпочитает свежую систему на базе CPU Alder Lake. Комплект из материнской платы Asus TUF Gaming B660M-Plus WIFI D4, ранее стоивший 360 долларов, предложен за 265 долларов. Из плюсов системной платы – наличие двух слотов M.2 и четырех слотов для модулей оперативной памяти DDR4 – не нужно покупать более дорогую DDR5.