8-ядерный процессор AMD Ryzen 7 6800H, графика GeForce RTX 2050 и экран 3,2К за 975 долларов. Представлены недорогие мощные ноутбуки Redmi Book Pro 2022 Ryzen Edition

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Компания Xiaomi наконец-то представила ноутбуки Redmi Book Pro 2022 Ryzen Edition, анонсированные в начале марта. Новинок две – Redmi Book Pro 14 2022 Ryzen Edition с 14-дюймовым экраном и Redmi Book Pro 15 2022 Ryzen Edition с экраном диагональю 15,6 дюйма. Все они оснащаются исключительно 16 ГБ оперативной памяти и SSD объемом 512 ГБ.

Процессоров на выбор два: 6-ядерный Ryzen 5 6600H и 8-ядерный Ryzen 7 6800H. Они доступны как для младшей версии, так и для старшей. Redmi Book Pro 15 2022 Ryzen Edition в топовой версии наделен еще и дискретным 3D-ускорителем в лице GeForce RTX 2050.

Redmi Book Pro 14 2022 комплектуется экраном с разрешением 2,5К, кадровой частотой 120 Гц, поддержкой DC Dimming и охватом 100% цветового пространства sRGB. Redmi Book Pro 15 2022 получил дисплей с разрешением 3,2К и кадровой частотой 90 Гц, все остальное – как у младшей модели.









Redmi Book Pro 14 2022 характеризуется толщиной 15,9 мм и массой 1,45 кг. Среди интерфейсных разъемов – USB-C с интерфейсом Thunderbolt 4, по одному USB-C и USB-A, а также HDMI 2.0. Толщина Redmi Book Pro 15 2022 составляет всего лишь 14,9 мм. Набор разъемов тут такой же, как и у младшей модели, но есть еще слот для карт памяти SD. Особенностью Redmi Book Pro 15 2022 является система охлаждения с тремя тепловыми трубками и двумя вентиляторами – в младшей модели система охлаждения попроще.

Что касается цен, то выглядят они следующим образом:

Redmi Book Pro 14 2022 Ryzen Edition:

Ryzen 5 6600H, 16 ГБ ОЗУ, SSD 512 ГБ – 675 долларов;

Ryzen 7 6800H, 16 ГБ ОЗУ, SSD 512 ГБ – 765 долларов.

Redmi Book Pro 15 2022 Ryzen Edition: