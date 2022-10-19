8 пар классной осенней обуви в стиле Беллы Хадид, Насти Ивлеевой, Ким Кардашьян и других звезд

Если вы еще не определились с новой обувью на сезон, то самое время это сделать, полагаясь на выбор звезд. Редактор моды Надя Бесчетникова собрала 8 пар в стиле Беллы Хадид, Кендалл Дженнер, Ким Кардашьян, Елены Перминовой, Насти Ивлеевой и других знаменитостей.

1.Сапоги-трубы 12 Storeez

Цена: 39 980 руб.

Сапоги без каблука подойдут в качестве обуви на каждый день. Носить их можно и с юбкой, и с джинсами. И, как мы видим на примере Беллы, их также вполне можно сочетать с каким-нибудь необычным платьем.

12 Storeez Белла Хадид

2.Казаки DEA

Цена: 55 000 руб.

Казаки не теряют своей популярности. Кендалл Дженнер недавно снялась в такой обуви для Pop Magazine. Традиционно мы привыкли сочетать такие сапоги с джинсами, воссоздавая ковбойский вайб, но Кендалл вдохновляет нас попробовать и более интересную стилизацию в уличном стиле. Попробуйте носить их с футболкой оверсайз, спортивным джерси и джинсовой макси-юбкой.

DEA Кендалл Дженнер

3.Сапоги Cosho

Цена: 24 000 руб.

Высокие сапоги на тонком каблуке пригодятся для утонченных образов “на выход”, ведь их легко комбинировать с платьями. Вариант Елены Перминовой с открытым мини уже слегка не по сезону, но заменить его можно на облегающие кашемировые платья.

Cosho Елена Перминова

4.Ботильоны на платформе Portal

Цена: 14 990 руб.

Обувь на платформе остается одной из самых трендовых. Убеждает нас в этом и Никола Пельтц. Ботильоны на устойчивом каблуке вполне подходят на каждый день, а носить их можно с чем угодно: классно будет смотреться и костюм как у Николы, и облегающее платье, и модные джинсы-карго.

Portal Никола Пельтц

5.Ботинки Raden

Цена: 13 900 руб.

Еще один крепко держащийся в модной повестке тренд — грубые массивные ботинки. Они весьма универсальны, но точно отлично подойдут к кожаным тотал-лукам, на которые нас вдохновляет Дуа Липа.

Raden Дуа Липа

6.Ботинки Mislistudio

Цена: 13 900 руб.

Практичность и комфорт — об этих качествах точно нельзя забывать в холодный сезон. Для casual-образов, долгих прогулок и поездок подойдут ботинки на шнуровке. Носим их с шерстяными носками, джинсами и объемным пуховиком.

Mislistudio Настя Ивлеева

7.Ботфорты “Эконика”

Цен: 20 990 руб.

Ким Кардашьян в этом сезоне стала лицом кампании Stuart Weitzmann и так прорекламировала ботфорты, что не захотеть такие же просто невозможно.

“Эконика” Ким Кардашьян

8.Лакированные ботильоны Miu Miu

Цена: 78 800 руб.

Ботильоны на невысоком каблуке подойдут для типичных осенних образов, а лаковая фактура “разбавит” сдержанную бежево-охровую палитру таких нарядов. Комбинировать их можно со свободными брюками, свитером, пальто или шерстяным платьем и пиджаком.

Miu Miu Наталья Давыдова