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8 моделей смартфонов Huawei получал HarmonyOS 3.0 уже 27 мая, еще 13 моделей получат новейший «заменитель Android» в начале августа

8 моделей смартфонов Huawei получал HarmonyOS 3.0 уже 27 мая, еще 13 моделей получат новейший «заменитель Android» в начале августа

27 июля Huawei официально представит новое поколение фирменного заменителя Android – ОС HarmonyOS 3.0, и, как оказалось, уже в этот же день ее получат восемь моделей смартфонов Huawei, а также один планшет. Вместе девять этих устройств составят первую волну обновления HarmonyOS 3.0.


В этот список входят:

  • Mate X2 Mate Xs;

  • Mate 40 RS;

  • Mate 40 Pro+;

  • Mate 40 Pro;

  • Mate 40;

  • P50 Pro;

  • P50;

  • P50 Pocket;

  • MatePad Pro 12.6 2021.

В начале августа HarmonyOS 3.0 выйдет для следующих моделей:

  • Mate 40E Pro;

  • Mate 40E;

  • Mate 30 Pro;

  • Mate 30 Pro 5G;

  • Mate 30E Pro 5G;

  • Mate 30 RS;

  • Mate 30;

  • Mate 30 5G;

  • P50E;

  • P40;

  • P40 Pro;

  • P40 Pro+;

  • P40 (4G).

Важно отметить, что речь идет не о финальной версии HarmonyOS 3.0 – прошивка выйдет в виде публичной бета-версии для тех, кто участвует в программе бета-тестирования. Также отмечается, что первые смартфоны Honor получат HarmonyOS 3.0 в середине августа, но пока перечень соответствующих устройств не приводится.

Huawei
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RusNewsToday24
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