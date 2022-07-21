8 моделей смартфонов Huawei получал HarmonyOS 3.0 уже 27 мая, еще 13 моделей получат новейший «заменитель Android» в начале августа

27 июля Huawei официально представит новое поколение фирменного заменителя Android – ОС HarmonyOS 3.0, и, как оказалось, уже в этот же день ее получат восемь моделей смартфонов Huawei, а также один планшет. Вместе девять этих устройств составят первую волну обновления HarmonyOS 3.0.
В этот список входят:
- Mate X2 Mate Xs;
- Mate 40 RS;
- Mate 40 Pro+;
- Mate 40 Pro;
- Mate 40;
- P50 Pro;
- P50;
- P50 Pocket;
- MatePad Pro 12.6 2021.
В начале августа HarmonyOS 3.0 выйдет для следующих моделей:
- Mate 40E Pro;
- Mate 40E;
- Mate 30 Pro;
- Mate 30 Pro 5G;
- Mate 30E Pro 5G;
- Mate 30 RS;
- Mate 30;
- Mate 30 5G;
- P50E;
- P40;
- P40 Pro;
- P40 Pro+;
- P40 (4G).
Важно отметить, что речь идет не о финальной версии HarmonyOS 3.0 – прошивка выйдет в виде публичной бета-версии для тех, кто участвует в программе бета-тестирования. Также отмечается, что первые смартфоны Honor получат HarmonyOS 3.0 в середине августа, но пока перечень соответствующих устройств не приводится.