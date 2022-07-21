8 моделей смартфонов Huawei получал HarmonyOS 3.0 уже 27 мая, еще 13 моделей получат новейший «заменитель Android» в начале августа

27 июля Huawei официально представит новое поколение фирменного заменителя Android – ОС HarmonyOS 3.0, и, как оказалось, уже в этот же день ее получат восемь моделей смартфонов Huawei, а также один планшет. Вместе девять этих устройств составят первую волну обновления HarmonyOS 3.0.





В этот список входят:

Mate X2 Mate Xs;

Mate 40 RS;

Mate 40 Pro+;

Mate 40 Pro;

Mate 40;

P50 Pro;

P50;

P50 Pocket;

MatePad Pro 12.6 2021.

В начале августа HarmonyOS 3.0 выйдет для следующих моделей:

Mate 40E Pro;

Mate 40E;

Mate 30 Pro;

Mate 30 Pro 5G;

Mate 30E Pro 5G;

Mate 30 RS;

Mate 30;

Mate 30 5G;

P50E;

P40;

P40 Pro;

P40 Pro+;

P40 (4G).

Важно отметить, что речь идет не о финальной версии HarmonyOS 3.0 – прошивка выйдет в виде публичной бета-версии для тех, кто участвует в программе бета-тестирования. Также отмечается, что первые смартфоны Honor получат HarmonyOS 3.0 в середине августа, но пока перечень соответствующих устройств не приводится.