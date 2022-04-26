78-летняя модель Лорен Хаттон снялась топлес для обложки глянца

Лорен Хаттон

78-летняя американская супермодель Лорен Хаттон снялась топлес для обложки журнала Harper’s Bazaar. Хаттон позирует в бежевом пиджаке и клетчатых брюках Gucci, дополняет образ золотое колье Tiffany & Co.



Лорен Хаттон

На других кадрах она позирует в белой рубашке Ralph Lauren и пиджаке Jil Sander. Автором снимков стала фотограф Кэсс Берд.



Лорен Хаттон

В интервью изданию модель рассказала, что отрицательно относится к косметологии — после посещения косметолога лицо очень сильно меняется. Есть люди, на которых мне сейчас очень тяжело смотреть. Их лица совершенно не похожи на лица тех, с кем я была знакома, — рассказала она.

При этом модель призналась, что и сама прибегала к услугам косметологов. Лорен говорит, что не тратит много сил и времени на уход за собой, а иногда даже умывается обычным мылом.

Обычно я очень тороплюсь лечь в кровать, чтобы почитать. Иногда наношу ночное масло на лицо или экстракт алоэ — и на этом все. Единственный ритуал красоты, который у меня есть, — умывание лица водой с мылом. Это ужасно. Для поддержания красоты она пользуется маслом с ретинолом, а также природными средствами — делает маски из листьев алоэ и увлажняет волосы касторовым маслом.

Лорен Хаттон за свою карьеру более 25 раз появлялась на обложке журнала Vogue, а в 1974 году подписала рекордный контракт с компанией Revlon на сумму 250 тысяч долларов в год — в то время этот контракт стал самым крупным в истории модельной индустрии. Хаттон была лицом бренда вплоть до своего 40-летия. В 61 год модель согласилась позировать обнаженной для журнала Big: по ее словам, она сделала это ради того, чтобы женщины в возрасте перестали стесняться своего тела. Лорен Хаттон попробовала себя и в кино — особую известность ей принесла картина “Американский жиголо”, где она снялась с Ричардом Гиром.

